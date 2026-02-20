El peso mexicano cerró la semana con una apreciación frente al dólar, pese a que el presidente Donald Trump planteó un posible arancel global de 10 por ciento.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.13 unidades por billete verde, un avance semanal de 0.04 por ciento.

Analistas señalaron que el mercado reaccionó positivamente al fallo judicial en Estados Unidos que invalidó parte de los aranceles, aunque advierten que las nuevas declaraciones de Trump reactivan riesgos comerciales.