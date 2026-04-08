El peso mexicano cerró la jornada con una ganancia de 1.56 por ciento, al ubicarse en 17.42 unidades por dólar, impulsado por un mayor apetito global por activos de riesgo.

De acuerdo con el Banco de México, la moneda avanzó 27.66 centavos frente a su cierre previo.

Analistas atribuyen el movimiento a la disminución de tensiones en Medio Oriente, lo que favoreció la confianza en los mercados internacionales y fortaleció al peso.