El peso mexicano cerró la semana con pérdidas frente al dólar, presionado por la creciente aversión al riesgo tras nuevos ataques en Medio Oriente.

El tipo de cambio se ubicó en 17.95 pesos por billete verde, con una depreciación diaria de 1.22 por ciento.

Analistas atribuyen el comportamiento al fortalecimiento del dólar y a la incertidumbre por el conflicto en el Estrecho de Ormuz.