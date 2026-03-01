La Comisaría de Seguridad de Guadalajara llamó a la población a utilizar el servicio “Traslado Seguro”, que brinda acompañamiento policial para realizar movimientos bancarios o traslado de valores, especialmente en temporada vacacional.

En lo que va de la actual administración, se han atendido 522 solicitudes sin incidentes.

El comisario Ismael Ramírez Méndez destacó que el servicio es gratuito, confidencial y no requiere informar montos ni datos personales, solo el punto de origen y destino.

La corporación reiteró que mantiene programas preventivos para reforzar la seguridad ciudadana.