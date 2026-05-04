El peso mexicano registró una depreciación este lunes, en un entorno de mayor aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio cerró en 17.51 pesos por dólar, con una caída de 0.27 por ciento respecto a la jornada previa.

Analistas anticipan un mercado inestable en los próximos días, ante la publicación de nuevos indicadores económicos y la expectativa de un posible recorte en las tasas de interés en el país.