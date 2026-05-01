Para generar espacios dignos, seguros y funcionales en Tlaquepaque, el Ayuntamiento comenzó con la rehabilitación de los 22 Centros de Desarrollo Comunitario.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, detalló que se realizarán trabajos de albañilería, fontanería, eléctricos y pintura.

“Nos acaba de entregar el remozamiento de este espacio, tan importante para atender a nuestras vecinas y vecinos. Incluyó trabajos de pintura, albañilería, fontanería, y hoy contamos con un espacio digno, digno para atender en los cuatro pilares que tienen los CDCs que son formación y capacitación de salud y bienestar; atención a niñas, niños y jóvenes y vinculación institucional, esos son los cuatro pilares y seguimos trabajando a través del Sistema DIF Tlaquepaque”.

En los centros comunitarios de Tlaquepaque se imparten cursos de maquillaje, podología, homeopatía y otros, así como talleres de maduración temprana y atención psicológica. (Por Gustavo Cárdenas)