El tipo de cambio se ubicó este 29 de abril en un promedio de 17.40 pesos por dólar, lo que representa una depreciación semanal de 0.41 por ciento para la moneda mexicana, influida por la tensión en el Estrecho de Ormuz y la postura del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán.

De acuerdo con el Banco de México, el cierre previo fue de 17.38 pesos, mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el DOF se ubicó en 17.40.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende hasta en 18.09 pesos y se compra desde 16.00, con variaciones entre instituciones.

Analistas señalan que la volatilidad internacional sigue presionando al peso mexicano.