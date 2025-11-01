La Fiscalía General de la República integra dos investigaciones para esclarecer el caso de los agentes de la CIA, quienes participaron con autoridades de Chihuahua en un operativo antidrogas en la sierra del Pinal y fallecieron, y deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado.

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua se hará cargo de las indagatorias por la presencia de los agentes estadounidenses, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.