El peso mexicano ligó ocho sesiones consecutivas de ganancias frente al dólar, al ubicarse en 17.25 unidades, con una ligera apreciación de 0.01 por ciento.

El comportamiento de la moneda ocurre en un entorno de cautela por la tensión entre Estados Unidos e Irán, tras advertencias sobre posibles restricciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Además, el presidente Donald Trump volvió a presionar a la Reserva Federal al exigir la renuncia de su titular, lo que añade incertidumbre a los mercados financieros internacionales.