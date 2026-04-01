El Pleno del Senado de la República aprobó reformas a las leyes federales del trabajo y de derecho de autor, para proteger a los actores de doblaje y los locutores, como explica la presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica.

“Establece algo fundamental en nuestro tiempo, que la voz, la imagen y la interpretación de una persona no pueden utilizarse sin su permiso. Esto cobra relevancia especial frente al avance de nuevas tecnologías. Hoy sabemos que la inteligencia artificial puede reproducir voces, imitar estilos y generar contenidos que parecen reales, lo que puede convertirse en una forma de exploración invisible. Por eso, este dictamen establece con claridad que cualquier uso de la voz, de la imagen o de una interpretación debe contar con autorización”.

El documento pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)