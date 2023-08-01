El peso mexicano se aprecia por séptima sesión consecutiva frente al dólar, impulsado por un debilitamiento general de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio se ubica 17.95 pesos por billete verde, su mejor nivel desde julio del año pasado.

En el ámbito local, los mercados se mantienen atentos a la decisión de la política monetaria del Banco de México, donde se anticipa un nuevo recorte a la tasa de interés.