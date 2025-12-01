La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el accidente aéreo ocurrido este lunes en el Estado de México, donde una familia completa perdió la vida.

“Tiene que hacerse, como saben, el peritaje, la Fiscalía General de la República tiene que hacerlo para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída. Es una familia que viajaba, venía de Acapulco hacia al Aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos pues nuestro pésame a sus familiares y amigos. Y tiene que hacer la fiscalía una revisión. Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje pues no podemos especular”.

Tras el accidente se confirmó el fallecimiento de los ocho pasajeros, incluidos tres menores, además de el piloto y el copiloto. (Por Arturo García Caudillo)