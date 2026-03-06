Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte incremento este viernes ante la preocupación por el suministro energético en Medio Oriente, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró que la guerra continuará hasta lograr la “rendición total” de Irán.

A las 14:00 GMT, el barril de Brent subía 5.33 por ciento hasta 89.96 dólares, tras alcanzar momentáneamente los 90.25 dólares, su nivel más alto desde abril de 2024.

En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate registraba un alza de 8.09 por ciento, cotizando en 87.56 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre geopolítica en la región.