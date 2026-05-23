La economía mexicana volvió a perder terreno frente al crecimiento de la población, luego de que el Producto Interno Bruto per cápita registró una disminución real de 0.4 por ciento anual durante el primer trimestre de 2026.
De acuerdo con datos del INEGI, a cada habitante le corresponderían 190 mil 615 pesos anuales si la riqueza generada en el país se distribuyera de manera equitativa.
El indicador representa el nivel más bajo desde 2023, al considerar inflación, ajustes estacionales y proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población.
PIB per cápita registra segunda caída anual consecutiva en México
