Irán acusó a Estados Unidos de entorpecer las negociaciones para frenar la guerra mediante “exigencias excesivas” y posiciones contradictorias.

El canciller iraní, Abás Araqchi, expresó sus reclamos durante una conversación con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.

Las negociaciones son mediadas por Pakistán, cuyo jefe del Ejército, Asim Munir, viajó a Teherán para impulsar esfuerzos diplomáticos y evitar una nueva escalada del conflicto.