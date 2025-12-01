La madrugada de este sábado, personal de la Base 1 de Búsqueda y Rescate de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendió la volcadura de una pick-up en Periférico Manuel Gómez Morín y avenida Acueducto.

El vehículo quedó recostado en el sentido Norte–Sur y su conductor, que ya había salido por sus propios medios, fue valorado por paramédicos de Salud Zapopan, quienes confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.

Los bomberos estabilizaron la unidad y limpiaron la vialidad tras el derrame de tierra y bloques de yeso que transportaba. El servicio quedó a cargo de la Policía Vial Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)