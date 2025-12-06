La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó respetar la consulta popular realizada en mayo pasado en el municipio de Bolaños, donde la población decidió cambiar de régimen de gobierno y dejar el modelo de partidos.

Con esta resolución, el órgano federal revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que había invalidado dicho ejercicio.

El proyecto, presentado por la magistrada presidenta Rebeca Barrera Amador, determinó que el mecanismo de votación por mano alzada no vulneró derechos humanos, contrario a lo señalado por el tribunal local, que consideró afectadas la libertad y secrecía del voto.

“Contrario a su pensar, se considera que el mecanismo de mano alzada no es violatorio de derechos… es ampliamente conocido y utilizado por la comunidad indígena en cuestión para la toma de decisiones dentro de sus propias asambleas comunitarias, en donde existe participación de comuneras y comuneros de las diversas comunidades”.

La Sala Regional también concluyó que no se transgredieron derechos de la población no indígena, pues para ellos se habilitó un mecanismo distinto al de mano alzada. Con esta resolución, se ordena respetar los resultados de la consulta y dar continuidad al proceso de transición de régimen en Bolaños. (Por Marck Hernández)