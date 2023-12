El problema en Nuevo León es el encono y por ello el gobernador Samuel García debería abrirse al diálogo, asegura la ex gobernadora de Zacatecas, diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García.

“Lo que estamos viendo hoy en Nuevo León tiene muchos actores y es el encono entre distintas fuerzas políticas. Eso es lo que no, yo personalmente me he expresado reiteradamente y lo hice apenas en la FIL de Guadalajara, en una mesa a la que me invitaron, estoy contra la polarización. En Nuevo León llevan dos años polarizados, el Congreso deteniendo todo lo que plantea el gobernador, el gobernador con discrepancias con el Congreso. ¿Esa es polarización que queremos para el país?”.

Está bien que Samuel García defienda su posición y sus principios, dijo, pero también debería estar dispuesto al diálogo. Es lo más recomendable, porque no siempre avanzará rápido, pero siempre logrará avanzar. (Por Arturo García Caudillo)