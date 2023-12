La Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara indicó que tienen detectados también casos de acoso sexual entre varones dentro de dependencias municipales y donde igual que sí fueran eventos contra mujeres, se siguen protocolos de acompañamiento y protección a víctimas. La contralora municipal, Cynthia Cantero Pacheco, afirmó que son seis los casos de acoso que hasta el momento se encuentran bajo investigación y dos casos ya fueron inhabilitados, uno un funcionario de Cultura y otro más de Aseo Público.

“Deberías ser una práctica cotidiana que en las instituciones públicas se sancionen este tipo de faltas administrativas, no sólo el acoso sexual y hostigamiento, no es sólo un delito que se persigue en materia penal sino también en materia administrativa”.

Señaló la contralora que incluso han impugnado resoluciones donde deslindan a presuntos acosadores sexuales, acciones que afirman antes no se daban. (Por Héctor Escamilla Ramírez)