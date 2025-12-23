Lavarse las manos antes de preparar alimentos o consumirlos, utilizar utensilios al manipular alimentos crudos o preparados, no mezclar carnes con otros alimentos antes de un proceso de cocción, son las recomendaciones mínimas y básicas que da la Coprisjal para evitar infecciones estomacales durante las fiestas decembrinas.

Es voz de Antonio Muñoz Serratos, titular de la comisión en Jalisco.

“La inocuidad alimentaria es parte de las medidas y condiciones necesarias para prevenir la contaminación física, química biológica de los alimentos en todas las etapas de la cadena, desde el origen del consumo final. El cumplimiento de estas prácticas es fundamental para reducir enfermedades transmitidas por alimentos y proteger el bienestar de las familias”.

Antonio Muñoz también remarcó la importancia de una cocina limpia y superficies desinfectadas. (Por Gustavo Cárdenas)