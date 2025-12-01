El Papa León XIV expresó su preocupación y tristeza por la negativa de Rusia a aceptar una tregua con motivo de la Navidad y llamó a detener los conflictos armados en el mundo al menos por 24 horas.

El pontífice exhortó a respetar esta fecha como un tiempo de paz y reconciliación.

El Papa manifestó su esperanza de que prevalezca un acuerdo de paz y que la Navidad simbolice el cese de la violencia global.