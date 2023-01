En el caso de la acusación de plagio de tesis en contra de la ministra Yasmín Esquivel, la Secretaría de Educación Pública, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hace un llamado a la UNAM a no evadir su responsabilidad ni echarle la bolita a la SEP.

“Lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución”.

Y es que, dice, la SEP no tiene facultades para cancelar ningún título. (Por Arturo García Caudillo)