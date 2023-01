El tapatío Guillermo del Toro sigue cosechando premios y la noche de este domingo ganó la estatuilla de Mejor Película Animada, por su versión de Pinocho, en la edición 28 de los Critics Choice Awards.

Durante su discurso, del Toro mencionó que este proyecto fue rechazado por todos los estudios de Hollywood y reiteró que la animación no es un género exclusivo para los niños, sino una forma de llegar al público.

Guillermo fue el único mexicano en triunfar en los Critics Choice Awards, ya que Alejandro González Iñárritu no pudo obtener el premio en la categoría de Mejor película en habla no inglesa y tampoco Diego Luna ganó la presea por Mejor actor de serie de drama. (Por Katia Plascencia Muciño)