El actor, Joaquín Cosío, ofreció una Master Class, en el marco de los Premios Ariel, que reconocen a lo mejor del cine mexicano.

Sin embargo, el actor mencionó que el séptimo arte nacional a pesar de tener un número importante de producciones, de lo que adolece es de la distribución.

“Con bastante entusiasmo ¿no?, yo creo que crece, crece se hace bastante cine, lo comentamos hace un momento, el problema es distribuirlo y que la gente lo vea, evidentemente. Hay producciones impresionantes, yo creo que ahora con ceremonia del Ariel vamos a ser testigos de lo que se está haciendo”.

Joaquín Cosío mencionó que entre sus próximos proyectos está el filmar dos películas en los siguientes meses. (Por Katia Plascencia Muciño)