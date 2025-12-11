Distraerse con el teléfono celular o dejar a la vista bolsas en su vehículo, son las formas más fáciles de convertirse en víctima de la delincuencia durante este periodo decembrino, advierte el comisario de la Policía Metropolitana, Aldo Méndez Salgado.

“Sí, efectivamente vamos distraídos de nuestro entorno y bueno, perdemos de vista a la mejor nuestras pertenencias en algún momento por ir hablando con el celular, es donde los malhechores aprovechan para el arrebato del bolso, para el amague a las personas y despojarlos de sus pertenencias, entonces, siempre hay que estar atentos a nuestro entorno, utilizar los servicio que tenemos de acompañamiento por parte de las diferentes comisarías saliendo de los bancos”.

Méndez Salgado indica que el operativo metropolitano de seguridad que se reforzará a partir del lunes, pondrá atención particular a las paradas del transporte público, donde se registran robos de usuarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)