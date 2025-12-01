Este es un servicio social, se pide nuestro apoyo para dar con el paradero de Brallan Alexis Vázquez Ávila, de 22 años, fue visto por última vez el pasado 3 de diciembre en calles de la colonia Carlos Rivera Aceves en Zapopan.

La madre de Brallan, la señora María Ávila, explica que a su hijo se lo llevaron por la fuerza.

“Fue privado de su libertad en una tienda de abarrotes, ubicada en Onza y Oro. La señora de la tienda manifiesta que fue levantado por una camioneta blanca, dejaron tiradas sus muletas y su gorra, hasta el momento no sabemos nada, nada de él. Ya fuimos a poner el reporte desaparecido, hemos estado pegando la ficha de búsqueda, preguntando”.

La señora María, lamenta que hasta el momento no haya tenido noticias de su hijo.

Ya pasó una semana completa sin saber de él. (Por Gustavo Cárdena)