Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador esperar a que se de a conocer el dictamen sobre el trágico accidente de la Línea 12 del Metro, y no especular como han hecho sus opositores.

“Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen”.

Y es que, de acuerdo a información publicada por The New York Times, fueron problemas en la soldadura la principal causa de la tragedia.

Sus adversarios, agregó, quieren echar a pelear a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, pero no lo van a lograr. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)