El Gobierno de la República hace un llamado a la Cámara de Diputados para que corrija la redacción de la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, particularmente en el tema de la retroactividad, así lo comenta el asesor jurídico de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

“Si las y los legisladores tienen a bien acoger estas respetuosas sugerencias nos parece que el precepto tendrá claridad, se ajusta perfectamente a la Constitución, no tiene retroactividad alguna, no se afectan derechos adquiridos ni violan la Constitución. Esto, queremos ser muy claros, entendemos la buena intención de los legisladores, pero pensamos que se tiene que clarificar”.

Y es que, señala el ministro en retiro, aunque el precepto reformado en su artículo primero no implica retroactividad, su redacción no fue la más adecuada y causa confusión. (Por Arturo García Caudillo)