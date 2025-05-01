El papa León XIV exhortó a fomentar una cultura de la “reconciliación y la esperanza” para hacer frente a los retos de la migración y el desplazamiento, fenómenos que ya afectan a más de 100 millones de personas en el mundo. Al recibir a los participantes de la conferencia Refugiados y Migrantes en nuestro Hogar Común, el pontífice advirtió contra la “globalización de la impotencia”, que inmoviliza frente al sufrimiento, y pidió contrarrestarla con gestos y políticas concretas de reconciliación. Destacó además que los migrantes y refugiados son “testigos privilegiados de la esperanza” por su resiliencia, y los puso como ejemplo en el marco del Jubileo de Migrantes y Misiones que se celebrará este fin de semana.