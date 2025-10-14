La diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presentó un exhorto al Gobierno Federal para que intervenga ante la concesionaria de la carretera 80D y exija la conclusión de los trabajos de rehabilitación en el tramo que conecta Zapotlanejo con la región de Los Altos de Jalisco.

Acompañada por alcaldes alteños, la legisladora advirtió que las obras han generado largos tiempos de espera y congestión vehicular en varios puntos de la vialidad.

“Más o menos en estos cuatro tramos que están actualmente en obra está tardando la gente entre 40 minutos y una hora de retención. A la altura del puente de Calderón incluso ya tenemos vendedores ambulantes establecidos prácticamente fijos y que venden de todo porque la retención es tal que da pie a esto. Como tenemos tramos a contraflujo, la carretera tiene un cierre total”.

Jiménez señaló además que la empresa concesionaria ha reportado ingresos superiores a los 3 mil 400 millones de pesos en el primer semestre del año, por lo que consideró injustificables los retrasos en la conclusión de los trabajos. (Por Marck Hernández)