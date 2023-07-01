La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que 307 localidades permanecen incomunicadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, debido a los daños provocados por las lluvias recientes.
Hidalgo concentra el mayor número con 155 comunidades aisladas y 65 municipios afectados, seguido de Puebla con 77 y Veracruz con 57.
Las lluvias provocaron el cierre de 128 caminos mientras las cuadrillas continúan los trabajos de rehabilitación.
Más de 300 comunidades siguen incomunicadas por lluvias en cuatro estados del país
