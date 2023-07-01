La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que 307 localidades permanecen incomunicadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, debido a los daños provocados por las lluvias recientes.

Hidalgo concentra el mayor número con 155 comunidades aisladas y 65 municipios afectados, seguido de Puebla con 77 y Veracruz con 57.

Las lluvias provocaron el cierre de 128 caminos mientras las cuadrillas continúan los trabajos de rehabilitación.