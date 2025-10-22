Ante la suspensión de clases presenciales por tiempo indefinido, algunos padres de familia del Instituto Tlaquepaque, cerrado ayer por un caso de sarampión, padres de familia como Sandra, consideran que deberían ampliarse el cerco sanitario a los alrededores de la escuela, por la movilidad que todos los días tienen los estudiantes

“Yo creo que sí deberían tomarse ciertas medidas. Yo no vivo cerca de la escuela, pero mucha gente sí y todos los niños yo los veo paseando por el centro de Tlaquepaque, porque al final de cuentas la escuela está cerca del centro de Tlaquepaque”.

El Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, giró instrucciones para que los niveles de primaria, secundaria y preparatoria del Instituto Tlaquepaque suspendieran actividades por este caso confirmado de sarampión. Se desconoce si hay más enfermos. (Por Gricelda Torres Zambrano)