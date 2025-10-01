El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco realizó el relanzamiento de su proyecto político estatal, en sintonía con la estrategia nacional del partido, con el propósito de consolidarse como una oposición firme frente a los gobiernos de Morena a nivel federal y de Movimiento Ciudadano en la entidad.

El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, afirmó que el panismo jalisciense cuenta con la valentía para defender a la familia y las libertades, y que no teme confrontar al poder.

“El PAN va a defender tres cosas: la patria, la familia jalisciense y las libertades del jalisciense. Sin temor al poder, a las llamadas en la noche, a las llamadas que nos hacen recapacitar. Sin temor, el PAN se enfrenta al poder porque esta circunstancia que vive hoy Jalisco y el país requiere a un panismo valiente. Este panismo tiene la valentía para defender a la familia jalisciense”.

Durante el evento, la dirigencia y militancia del partido destacaron su compromiso con la ciudadanía y reafirmaron que, por ahora, el PAN no contempla alianzas electorales, apostando por reconstruir su identidad y liderazgo político en el estado. (Por Marck Hernández)