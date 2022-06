Colectivos y organismos defensores de la población LGBTTTI exigen la renuncia de los integrantes de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, en particular su titular Andrés Treviño, pues acusan que no representan a todos los sectores de la población de la diversidad sexual.

Acusan que dicha dirección ha generado divisiones entre las organizaciones, además que se ha convertido en un botín político y que la dependencia sólo se ha limitado a impartir talleres y capacitaciones sin atender de fondo temas de derechos y combate a la discriminación.

Los organismos, encabezados por Unión Diversa AC, informó que están recabando firmas para solicitar la salida del funcionario y su equipo. Demandan que la titularidad de este organismo sea integrado por perfiles con experiencia y por convocatoria pública y no sólo por pertenecer a un sector para tener representatividad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)