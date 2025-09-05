Luego de los recientes escándalos relacionados a su paternidad y problemas legales con Cazzu, colectivos feministas lanzaron una petición a través de Change.org para cancelar la próxima presentación en vivo de Christian Nodal en Morelia como parte de las festividades del 15 de septiembre.

Las mujeres mencionan que “les parece indignante que el gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y su expareja”.

Hasta el momento, la solicitud ya tiene más de 11 mil firmas, sin embargo, el gobierno de Morelia no ha fijado una postura. (Por Katia Plascencia Muciño)