La bancada de Hagamos en el Congreso del Estado, colectivos y pacientes receptores, pidieron que el Legislativo destrabe la reforma atorada desde hace cuatro años a la Ley de Salud que convertiría en potencial donador de órganos a cualquier ciudadano, salvo haber manifestado previo y por escrito que no desea donar.

La iniciativa impulsada por el diputado Enrique Velázquez, en al menos tres ocasiones ha estado contemplada para votación en la orden del día. La activista Mili Naveja lamentó que la burocracia y la política terminen afectando la donación de órganos como ocurrió con el caso del joven de Jalostotitlán, que por un tema de papeleo, no pudo donar sus órganos en Jalisco y lo hará en Guanajuato.

“Ya sea que se queden en León o se vengan para acá es absurdo lo que está pasando. O sea, cómo la familia quiere donar los órganos y por términos burocráticos no se puedan donar los órganos”.

Activistas afirman que la reforma detonaría la donación de órganos y que ha resultado un modelo exitoso en otras partes del mundo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)