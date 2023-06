Aunque aún falta que firme contrato para que se haga totalmente oficial, Lionel Messi aceptará la oferta millonaria para llegar a la Liga de los Estados Unidos y convertirse en futbolista del Inter Miami. Así lo confirmó el propio ex jugador del PSG al portal Mundo Deportivo, dejando en claro que no es por dinero.

“Voy a unirme al Inter Miami. La decisión está 100% confirmada. Si hubiera sido una cuestión de dinero, me hubiera ido a Arabia o a otro lado”, fue lo que señaló.

“Irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, agregó el argentino.

Messi rechaza al Barcelona y sobre todo la oferta de la Liga Árabe, que lo iba a convertir en el jugador mejor pagado de la historia. (Por Martín Navarro Vásquez)