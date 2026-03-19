En sintonía con el Plan B de reforma electoral, el diputado de Morena, Gilberto Herrera, presentó una iniciativa para reformar la Constitución y bajar la exigencia del umbral de participación ciudadana del 40 al 25 por ciento del padrón electoral en las consultas populares.

“En ese sentido, estamos promoviendo que la consulta popular sea un derecho con un umbral más bajo. Es decir, que el pueblo de México sea amo y responsable de su propio destino. Es decir, que las decisiones pasen también al pueblo y que decidan, de todos los temas todo el tiempo, porque muchas veces nuestras autoridades no están conscientes de lo que sucede abajo en territorio”.

Hay que recordar que la población en México supera los 130 millones de habitantes, y que el padrón electoral actual es de casi cien millones de personas. En 2024 sólo 33 millones de electores votaron por la hoy presidenta Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)