El actor y artista marcial Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica ocurrida en la isla de Kauai.

De acuerdo con los primeros reportes, el actor de 86 años se encuentra estable y con buen ánimo, sin embargo no se dieron a conocer las causas del incidente.

La noticia surge pocos días después de que celebró su cumpleaños número 86, con una clase de boxeo y envió un mensaje en redes sociales donde agradeció su salud.

Chuck Norris es conocido por su carrera en el cine de acción, con películas como El camino del dragón, donde actuó junto a Bruce Lee, y por la serie Walker, el ranger de Texas.

Además de su trayectoria, Chuck Norris mantiene presencia en redes sociales con mensajes de disciplina y motivación. (Por Katia Plascencia Muciño)