El Congreso de Jalisco realizó una mesa de diálogo con habitantes del municipio de Bolaños, donde en semanas recientes se ha generado polémica por la transición al régimen electoral de “usos y costumbres”.

Durante el encuentro, representantes de la comunidad wixárika solicitaron que en este proceso de transformación se respeten los derechos de todos los habitantes, tanto indígenas como mestizos.

“Se van a garantizar los derechos de todas y de todos porque, como lo hemos venido planteando, Bolaños será un ejemplo de democracia intercultural donde reconozcamos como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo establece el Artículo II, también el Artículo IV de la Constitución local, entonces de la misma manera así va a ser en Bolaños, y nosotros estamos dispuestos a aportar y coadyuvar en ese proceso.”.

Los participantes señalaron que el cambio de régimen se ha llevado a cabo conforme a la legalidad, aunque enfatizaron la necesidad de mantener coordinación entre autoridades y comunidades para avanzar sin conflictos. (Por Marck Hernández)