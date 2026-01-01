La Secretaría de Educación Jalisco modificó el calendario escolar 2025–2026 para educación básica, con el fin de garantizar la continuidad académica durante los días en que Guadalajara será sede del Mundial.

De acuerdo con los ajustes, el 11, 18, 23 y 26 de junio se realizarán actividades a distancia, debido a la ceremonia inaugural y los partidos programados en la ciudad.

El registro de calificaciones se llevará a cabo del 19 al 26 de junio, mientras que la entrega de boletas será el 29 y 30 del mismo mes, por lo que el 30 de junio se estableció como el cierre de clases ordinarias.

Posteriormente, del 1 al 3 de julio se desarrollarán sesiones de Consejo Técnico Escolar y un taller intensivo para docentes, y del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias opcionales.

El ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 de julio, tras lo cual iniciará el periodo vacacional.

Los certificados podrán descargarse a través de la plataforma APPrende Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)