Existe una crisis de gobernabilidad en Michoacán, pero además, ya es hora de que el Gobierno Federal atraiga el caso del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, considera el politólogo Amado Avendaño.
“Yo creo que sí porque me parece que no solo en términos del asesinato sino también la protesta social se está saliendo de cause porque no están viendo una respuesta contundente.. Buena parte de lo que generó las nuevas protestas no en uno sino en varios municipios de Michoacán, es la respuesta del gobierno mexicano, la insensibilidad que se nota de su parte, de cuidar primero la imagen del gobierno”.
Amado Avendaño recuerda que han sido asesinados siete alcaldes en la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Por cierto, ya son tres días consecutivos de manifestaciones en demanda de justicia. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Piden que Federación atraiga la investigación del asesinato de Carlos Manzo
Existe una crisis de gobernabilidad en Michoacán, pero además, ya es hora de que el Gobierno Federal atraiga el caso del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, considera el politólogo Amado Avendaño.