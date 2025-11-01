El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que el paro que mantienen agricultores en carreteras y vías férreas de Guanajuato no tiene impacto en la entidad, ya que el estado cumplirá con los acuerdos alcanzados con los productores de maíz.

“No, no nos afecta, porque fijamos un compromiso con la Sagarpa, directamente con el secretario Berdegué. Estamos aportando un fondo de 180 millones de pesos para cumplir con los productores de maíz. Habíamos estipulado 5 mil 160 pesos por tonelada, y nosotros lo vamos a cumplir”.

Lemus Navarro agregó que el proceso se encuentra en la etapa de publicación de las reglas de operación, y que la próxima semana comenzará la entrega de los recursos a los productores beneficiados. (Por Edgar Flores Maciel)