Además de perfiles profesionales, la Reforma Judicial en Jalisco debe garantizar que las y los nuevos jueces y magistrados tengan carrera judicial y experiencia probada, afirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, José Luis Álvarez Pulido:

“Para que alguien sea juez o jueza, magistrado o magistrada, no basta con que sepa mucho, con que sepa aplicar la ley, con que sepa la Jurisprudencia y que técnicamente se encuentre bien dotado; se requiere de una manera muy importante de práctica, de metodologías para el desahogo de audiencias”.

Añadió que para fortalecer al Poder Judicial es necesario, además, eliminar el candado que establece que 25 por ciento del presupuesto anual del Supremo Tribunal debe destinarse exclusivamente para infraestructura ya que es necesario que parte de ese recurso se emplee en la contratación de nuevos jueces y juezas. (Por Patricia Romo Sahagún)