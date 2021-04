Productores de la Ciénega le piden al Gobierno del Estado que retire a los elementos estatales que permanecen en las unidades de riego a las que erróneamente se les calificó como tomas clandestinas de agua, explica Pedro Hernández Padilla, del ejido de San Miguel Zapotitlán.

“Por qué tienen esos elementos ahí si no están desempeñando ninguna función, al contrario, nos sentimos inquietos con la desconfianza, porque no están haciendo nada ahí, ahí nada más están haciendo guardia, como si fuera de ellos las instalaciones. Todas nuestras instalaciones son de los ejidos, no son ni particulares, son ejidales”.

Tampoco se explican qué hacen en las unidades de riego elementos de la Secretaría de Movilidad. Refiere que las autoridades ni repararon los daños de sus equipos ni les compensaron por las pérdidas.

(Por: Gricelda Torres Zambrano)