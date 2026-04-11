Debido a que representan un riesgo para las personas y obstruyen los espacios públicos, el presidente de la Fundación Guadalajara 500, José Palacios Jiménez, hizo un llamado a las empresas de telefonía, internet y televisión, a limpiar las marañas de cables que, además, contaminan visualmente la ciudad.

“Y ha habido personas que desgraciadamente por el tema del cableado han perdido la vida; es un tema de seguridad también que nos concierne lograr que en todo el estado de Jalisco, volvamos a revivir nuestra arquitectura sin las telarañas que tenemos por todos lados. Un llamado a los cableros”.

El empresario participó en el arranque de la primera etapa del proyecto de “cableado subterráneo” en el Pueblo Mágico de Ajijic. (Por Patricia Romo Sahagún)