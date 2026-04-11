Debido a que representan un riesgo para las personas y obstruyen los espacios públicos, el presidente de la Fundación Guadalajara 500, José Palacios Jiménez, hizo un llamado a las empresas de telefonía, internet y televisión, a limpiar las marañas de cables que, además, contaminan visualmente la ciudad.
“Y ha habido personas que desgraciadamente por el tema del cableado han perdido la vida; es un tema de seguridad también que nos concierne lograr que en todo el estado de Jalisco, volvamos a revivir nuestra arquitectura sin las telarañas que tenemos por todos lados. Un llamado a los cableros”.
El empresario participó en el arranque de la primera etapa del proyecto de “cableado subterráneo” en el Pueblo Mágico de Ajijic. (Por Patricia Romo Sahagún)
Piden retirar cableado aéreo por riesgos y contaminación visual en Jalisco
Debido a que representan un riesgo para las personas y obstruyen los espacios públicos, el presidente de la Fundación Guadalajara 500, José Palacios Jiménez, hizo un llamado a las empresas de telefonía, internet y televisión, a limpiar las marañas de cables que, además, contaminan visualmente la ciudad.