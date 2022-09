En la continuación de la Jornada 15 del Torneo de Apertura de la Liga MX, el América ligó once juegos sin derrota, al vencer por 2-1 al Guadalajara en el clásico del futbol nacional celebrado ante la mejor entrada de lo que va de la temporada en el estadio Azteca.

Al minuto 4 Henry Martín de penal y al 51 Alejandro Zendejas marcaron los goles de las Águilas, mientras que al 62 Cristian el “Chicote” Calderón que acabada de entrar de cambio marcó por las Chivas; al 98 fue expulsado por los tapatíos Fernando Beltrán.

El entrenador de los Rojiblancos, Ricardo Cadena dijo que es una derrota de cala hondo y que le duele perder ante las Águilas.

“Duele siempre perder un partido trascendental e importante duele por supuesto y no puedo decir que no, son partidos diferentes, distintos donde todo mundo queremos obtener el triunfo hoy no es así, nos tenemos que ir a casa sin los puntos con las manos vacías pero sabiendo que tenemos muchas cosas por mejorar y todavía hay torneo para nosotros quien sabe que nos depare más adelante el futbol o el destino, a lo mejor nos volvemos a encontrar. No es el resultado que deseamos ni que planeamos ni mucho menos el que queríamos para nuestra afición y a todos nos duele perder el partido de hoy”.

Con el triunfo América llegó a 35 puntos y se consolida en la cima del torneo y el “Rebaño” se queda en el séptimo lugar con 22 unidades.

Según imágenes en redes sociales, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, prefirió asistir a la pelea del “Canelo” en las Vegas que al clásico del Guadalajara ante el América.

(Por Manuel Trujillo Soriano)