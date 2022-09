El peleador jalisciense, Saúl Álvarez venció por decisión unánime a Gennady Golovkin anoche en las Vegas en la tercera pelea entre ambos pugilistas que no tuvo el brillo ni la intensidad de los dos primeros combates. El “Canelo” se dijo satisfecho con el resultado y revelo que tendrá que ser sometido a una cirugía.

“Di lo que pude, di lo que estuvo en mis manos di lo mejor de mí me quedo satisfecho con lo que hice con el resultado a pesar de que me tengo que hacer una cirugía en la mano de mis males de mis lesiones, di una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado estoy contento di lo mejor de mi y eso es lo más importante. Es como si fuera una limpieza de los meniscos de rodilla, también tengo muchas callosidades muchos excesos con láser me los van a quemar requiero esa cirugía y seis semanas de recuperación”.

Después de los 12 rounds reglamentarios, los jueces vieron ganar al “Canelo” por decisión unánime, con dos tarjetas de 115-113 y una de 116-112, con lo cual el tapatío conservó los títulos Supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Además de ganar 45 millones de dólares.

(Por Manuel Trujillo Soriano)