El presidente de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, Antonio Sotelo, afirmó que en el estado únicamente existen alrededor de 70 permisos vigentes para la operación regular de pirotecnia, mientras que se estima que cerca de 350 personas trabajan sin autorización.

Ante esta situación, hizo un llamado a quienes operan sin permisos a regularizarse y seguir las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes como el ocurrido en Amatitán, donde tres personas fallecieron por el manejo irregular de pirotecnia.

“Nosotros no tenemos que tener ningún argumento, ninguna justificación para no tener permiso porque toda aquella persona que quema sus productos por su cuenta, no es un negocio lucrativo, pero tiene años trabajando y elaborando, no creo que no pueda sacar para hacer dos tejabancitos y un permiso. Aquella persona que piense que, antes que termine el periodo del gobernador, no tenga un permiso es que es negligente en todos los aspectos”.

Antonio Sotelo también señaló que algunas autoridades han permitido la operación clandestina y tolerado actos de corrupción relacionados con la actividad pirotécnica. (Por Marck Hernández)