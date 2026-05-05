El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Cuba aceptó una oferta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares.

Sin embargo, el funcionario reconoció que aún no está claro si el gobierno cubano avaló las condiciones impuestas por Washington.

Rubio señaló que Estados Unidos ya ha distribuido alrededor de seis millones de dólares en ayuda humanitaria en la isla desde principios de año, principalmente a través de la Iglesia católica, lo que ha generado tensiones con autoridades cubanas.